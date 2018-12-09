РИАМО - 9 дек. Российский государственный деятель, сенатор Алексей Пушков сообщил, что Европа уже не является «островом спокойствия и благополучия», пишет в воскресенье Газета.ru.

«Глядя на Францию, Бельгию, Италию, очевидно: Европа вступила в принципиально новый этап. Прежние мифы рухнули», – сказал Пушков.

По словам сенатора, на европейские страны перекинулась внешняя нестабильность.