РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 9 дек. В микрорайоне Климовск Подольска восстановили уличное освещение на улице Революции по просьбе жительницы, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Жительница Подольска написала на портал жалобу на неисправные фонари освещения на контейнерной площадке, которая находится у дома №6 по улице Революции в микрорайоне Климовск. Она отметила, что свет отсутствовал на протяжение двух дней.

«Администрация Подольска рассмотрела обращение по вопросу устранения неисправности фонарей наружного освещения в микрорайоне Климовск на улице Революции у дома 6 и сообщает, что по указанной информации был проведен осмотр. Факты подтвердились. Работы по устранению нарушению проведены», - сказал председатель комитета по ЖКХ и благоустройству администрации округа Илья Скоморохов.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.