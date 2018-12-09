РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 9 дек. В подмосковном Подольске свыше 300 тысяч рублей могут потратить на уборку снега и наледи с кровли районной больницы в 2019 году, сообщается на сайте госзакупок.

По данным общей информации закупки, опубликованной на сайте, государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области «Подольская районная больница» опубликовало закупку на выполнение работ по очистке от снега и наледи кровель зданий. Подрядчик определится по итогам аукциона в электронной форме 20 декабря. Начальная (максимальная) цена контракта: 316 258,92 рубля. Источник финансирования: средства Обязательного медицинского страхования.

Как отмечается в техзадании, подрядчик должен будет начать очищать кровли от снега и наледи на действующих зданиях учреждения в течение десяти календарных дней после заключения договора и до 31 декабря 2019 года. Убирать снег нужно будет на тех участках, где толщина его уплотненного слоя достигает более 10 сантиметров. Уборка должна выполняться постоянно в течение всего сезона.