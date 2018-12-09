РИАМО – 9 дек. В Московском регионе на следующей недели ожидается потепление, дневная температура будет доходить до отметки плюс 2 градуса, а ночью до плюс 1 градуса, сообщил РИАМО в воскресенье ведущий специалист Гидрометцентра России Анатолий Цыганков.

«Очередная волна тепла идет в Московский регион. Следующая неделя будет с оттепелью, то есть ночные температуры будут слабо отрицательные. Днем на вторник плюс 1 – минус 1 градус, по области до плюс 2 градусов, в среду тоже от плюс 2 до минус 3 градусов, в четверг от минус 5 до 0 градусов», - сказал Цыганков.

Он отметил, что ночные температуры будет тоже достаточно высокими. В ночь на понедельник минус 1 – минус 3 градуса, во вторник плюс 1 – минус 1 градус, в среду от 0 до минус 5.

«В четверг ночью немного начнет холодать, температура воздуха будет доходить до минус 7 градусов, в пятницу минус 4 – минус 9 градусов. К концу недели при облачной погоде давление будет расти, возможно, выйдет солнце», - добавил Цыганков.