РИАМО – 9 дек. ОАО «Российские железные дороги» планирует до 2018 года изготовить и запустить один вагон «современного плацкарта» в опытную эксплуатацию, сообщает «Интерфакс».

«Мы же вам уже говорили, что мы представили проект двух купе, этот макет в ближайшие дни окажется на Казанском вокзале. Соберем пожелания наших пассажиров, мы сами видели те моменты, которые надо доработать. Сделаем до конца года один опытный вагон, на разных направлениях его поэксплуатируем, чтобы его доработать, и потом примем решение, как и где мы будем производить модернизацию вагонов», – сказал директор по пассажирским перевозкам ОАО «РЖД» Дмитрий Пегов.

«Российские железные дороги» в ближайшие дни поставят на Казанском вокзале макет нового плацкартного вагона.

Новую концепцию и дизайн плацкартных вагонов РЖД представили на выставке «Транспорт России» в ноябре.