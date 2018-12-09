РИАМО - 9 дек. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил жителей региона с Днем героев Отечества, записав небольшое видеообращение, в котором пожелал всем новых успехов.

«Сегодня, 9 декабря, наша страна отмечает День героев. Хочу поздравить всех, кто удостоен этого высокого звания, всех, кто проявил свои самые лучшие человеческие, мужские качества, кто рисковал жизнью, кто стоял за нашу страну. Мы вами гордимся, вас любим, вами дорожим», — сказал Воробьев в своем видеообращении, опубликованном в «ВКонтакте».

Губернатор также отдельно поздравил своего отца, назвав его наставником и другом, и пожелал достижений и новых успехов.

День героев Отечества (или просто День героев) — памятная дата, которая отмечается в России ежегодно 9 декабря. Эта дата приурочена ко Дню георгиевских кавалеров, который отмечался с 1769 до 1917 год. В этот день чествуют героев Советского Союза и России, кавалеров орденов Славы и Святого Георгия. Кроме того, проходят церемонии возложения венков к мемориалам и обелискам защитникам Отечества.