РИАМО - 9 дек. Российская фигуристка Алина Загитова завоевала серебро в финале Гран-при по фигурному катанию в Канаде, первой стала 16-летняя японская фигуристка Рика Кихира, сообщает в воскресенье Газета.ru.



«В канадском Ванкувере прошел финал Гран-при по фигурному катанию. Для России турнир сложился неудачно: ни один отечественный спортсмен не завоевал золотую медаль. Фигуристка-одиночница Алина Загитова, ехавшая в Канаду в ранге фаворита, стала второй. По мнению серебряного призера олимпиады и хореографа Ильи Авербуха, Россия «проиграла этот бой», – говорится в сообщении.



В заключительном турнире серии Гран-при по фигурному катанию сезона 2018–2019 годов победила 16-летняя японская фигуристка Рика Кихира. Вторая в категории женщин-одиночниц – россиянка Алина Загитова, бронза также у россиянки – Елизаветы Туктамышевой. Еще одна представительница России Софья Самодурова показала пятый результат.

Среди танцевальных пар главными претендентами на победу были россияне Александра Степанова и Иван Букин. Тем не менее победу они не одержали. Другая отечественная пара – Виктория Синицина и Никита Кацалапов – стали вторыми. Они набрали 201,37 балла по сумме двух программ. Еще одна российская пара заняла пятое место – Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро. Золото у американцев – Мэдисон Хуббелл и Закари Донохью.