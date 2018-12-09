РИАМО - 9 дек. Жителей Москвы предупредили о снегопаде и гололеде в течение всего воскресенья, такая погодная ситуация сохранится и ночью 10 декабря, в связи с этим водителям вновь напомнили о правилах дорожного движения, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления МЧС России по столице.

«Уважаемые москвичи и гости столицы! По информации Росгидромета, в течение дня и вечера 9 декабря с сохранением ночью 10 декабря в Москве ожидается снег, мокрый снег, местами гололед, налипание мокрого снега на деревьях и проводах, гололедица», - говорится в сообщении.

В связи с прогнозируемыми неблагоприятными метеорологическими явлениями Главное управление МЧС России по Москве рекомендует водителям, управляя автотранспортом в неблагоприятных погодных условиях, значительно снижать скорость движения и увеличивать дистанцию от впереди идущих транспортных средств.

«Избегайте внезапных маневров – обгонов, перестроений, опережений. Уважаемые пешеходы! При движении будьте более бдительны, аккуратны и взаимовежливы», - заключается в материале.