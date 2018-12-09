РИАМО - 9 дек. Московским автомобилистам рекомендовали соблюдать скоростной режим и быть предельно внимательными, на дорогах столицы ожидается гололедица, что может спровоцировать аварийные ситуации, сообщается в Twitter-аккаунте Центра организации дорожного движения Москвы.

«В Москве снег, и на дорогах очень скользко. Будьте осторожны и внимательны! Соблюдайте скоростной режим и держите дистанцию», – говорится в сообщении.

Водителям рекомендовали из-за ухудшения ситуаций на дорогах пользоваться общественным транспортом.

В Московском регионе в воскресенье ожидается облачная погода, снегопад, начавшийся утром, продолжится до утра понедельника. Он будет сопровождаться ростом температуры. К вечеру в Москве потеплеет до минус 1 – минус 3 градусов, а в ночь на понедельник возможны оттепели.

Синоптики отмечают, что в столице и ее окрестностях атмосферное давление продолжит падать и будет уже ниже нормы. Погода ожидается пасмурная и со снегом, что увеличит относительную влажность воздуха. Температура воздуха окажется на 2-3 градуса ниже климатической нормы, что спровоцирует оттепели.