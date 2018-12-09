РИАМО – 9 дек. Москвичи активно принимают участие в обсуждениях, связанные с реставрацией и сохранением культурного наследия в городе, сообщил в воскресенье мэр столицы Сергей Собянин.

«Вообще, реставрация, сохранение исторического наследия - это одна из главных тем для активных москвичей. Они активно участвуют, обсуждают, волнуются, тревожатся, протестуют, если видят, что что-то идет не так. Очень хорошо, что часть из них не только протестует или волнуется, но и своими руками воссоздает исторические ценности. <…> Многолетние работы последних лет соединились в одном - и реставрация, и освещение, наведение порядка, реконструкция, благоустройство», - сказал Собянин эфире телеканала «Россия 1».

По его словам, в Москве создали иную атмосферу, которую не могут не замечать жители и гости столицы.

Кроме того, он отметил, что совместно с Русской православной церковью (РПЦ) была создана программа, по которой выделяются гранты на реконструкцию памятников и церквей города.

«И мы памятник за памятником, церковь за церковью восстанавливаем – это продажа памятников за рубль, за условную плату мы отдаем инвестору, но инвесторы должны вложить колоссальные деньги в реставрацию», - добавил Собянин.

По его мнению, главными объектами реставрации в Москве в этом году стали сооружения ВДНХ.

«На мой взгляд, главным объектом реставрации были объекты ВДНХ: «Золотой колос», павильон «Космос». Несколько лет тому назад сложно было представить, что его можно как-то возродить – один из самых популярных объектов для посещения в городе, павильон «Земледелие», который тоже был в плачевном состоянии. Не закончена еще реставрация, но уже видно, что дело близится к концу», – уточнил мэр Москвы.