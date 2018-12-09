РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 9 дек. В трех многоквартирных домах Подольска 12 декабря временно отключат электроэнергию из-за плановых работ, сообщается на сайте МУП «Дирекция единого заказчика».

«В Подольске 12 декабря с 9:30 до 13:00 не будет подаваться электроэнергия в связи с плановыми работами на жилые дома по адресу: улица Ленинградская, дом № 4 и Красногвардейский бульвар, дом № 29А»,- говорится в сообщении.

Также в среду свет отключат с 13:30 до 16:00 в доме № 8 по улице Пахринский проезд.