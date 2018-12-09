РИАМО – 9 дек. В Москве на 49 километре Калужского шоссе водитель, находившиеся в алкогольном опьянении, не справился с управлением и врезался в фонарный столб, в ДТП погибли два человека, сообщил РИАМО в воскресенье сотрудник пресс-службы ГИБДД ГУ МВД РФ по столице.

«В 06:20 на 49 километре Калужского шоссе ВАЗ-2110, по предварительным данным, водитель не справился с управлением, где совершил столкновение с мачтой городского освещения. В результате ДТП два человека скончались на месте», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что водитель не отказался от медицинского освидетельствования, которое показало, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

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