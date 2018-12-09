РИАМО - 9 дек. Мужской волейбольный клуб «Динамо» расторг контракт с главным тренером Борисом Колчиным на текущий сезон, решение было принято по обоюдному согласию, сообщается на официальном сайте волейбольного клуба.

«Во главе бело-голубых Борис Николаевич провел один неполный сезон, придя в команду после 7-го тура в чемпионате России 2017–2018 годов. За период его работы мужская команда «Динамо» (Москва) поднялась в турнирной таблице и завоевала бронзовые медали чемпионата России, пробившись в Лигу чемпионов», – говорится в сообщении.

Также в материале добавляется, что в роли наставника бело-голубых Колчин проявил себя опытным специалистом.

«Волейбольный клуб «Динамо» искренне благодарит Бориса Николаевича Колчина за работу и результаты игры столичной команды, за многочисленные красивые победы», – добавляется в сообщении.

Клуб пожелал тренеру успешного продолжения карьеры. Кроме того, помимо Колчина клуб покинул тренер Юрий Лисицкий. О новом тренере «Динамо» сообщит в ближайшее время.