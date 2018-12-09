РИАМО - 9 дек. В Москве на Сиреневом бульваре произошла дорожная авария с участием машины скорой помощи и легкового автомобиля KIA, в ДТП пострадали шесть человек, сообщил РИАМО в воскресенье сотрудник ГИБДД ГУ МВД РФ по столице.

«Вчера вечером на Сиреневом бульваре в Москве столкнулись карета скорой помощи и автомобиль KIA, в ДТП шесть человек пострадали», - сказал собеседник агентства.

Он добавили, что все причины и обстоятельства дорожной аварии устанавливаются.

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