РИАМО - 9 дек. В Москве на Сиреневом бульваре произошла дорожная авария с участием машины скорой помощи и легкового автомобиля KIA, в ДТП пострадали шесть человек, сообщил РИАМО в воскресенье сотрудник ГИБДД ГУ МВД РФ по столице.
«Вчера вечером на Сиреневом бульваре в Москве столкнулись карета скорой помощи и автомобиль KIA, в ДТП шесть человек пострадали», - сказал собеседник агентства.
Он добавили, что все причины и обстоятельства дорожной аварии устанавливаются.
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