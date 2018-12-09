РИАМО - 9 дек. В Москве и Подмосковье в воскресенье может выпасть до 6 миллиметров осадков, что составляет около 10% от месячной нормы, сообщил РИАМО в воскресенье ведущий специалист Гидрометцентра России Анатолий Цыганков.

«От 4 до 6 миллиметров может выпасть осадков в Московском регионе», – сказал Цыганков.

Он отметил, что в ночь на воскресенье в Москве и Подмосковье выпало до одного миллиметра осадков. Норма осадков в декабре составляет 58 миллиметров.

«В Можайске один миллиметр осадков выпал, в Наро-Фоминске – 0,5 миллиметра, в Москве – 0,2 миллиметра. Сегодня сыпать будет весь день, причем снегопад будет усиливаться», – добавил Цыганков.

В столице и ее окрестностях атмосферное давление продолжит падать и будет уже ниже нормы. Погода ожидается пасмурная и со снегом, что увеличит относительную влажность воздуха. Температура воздуха окажется на 2–3 градуса ниже климатической нормы.

Ветер в регионе будет юго-восточного направления со скоростью 5–10 метров в секунду.

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