РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 9 дек. Подольский хоккейный клуб «Витязь» победил московское «Динамо» со счетом 2:1, хоккейный матч проходил в Ледовом дворце «Витязь» в городском круге, сообщается на сайте подольского клуба.

Матч между хоккейными клубами «Витязь» и московским «Динамо» проходил в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги 8 декабря на базе Ледового дворца «Витязь».

«Такой нужной и важной победой дружина Валерия Белова (главного тренера ХК «Витязь» - ред.) подчеркивает свое стремление войти в восьмерку лучших в Западной конференции. «Витязь» сокращает отставание от «Динамо» до двух очков, прерывая шестиматчевую победную серию бело-голубых. Итог матча: 2:1 в пользу ХК «Витязь»,- говорится в сообщении.

Всего данный матч посмотрели около 5,5 тысяч зрителей. Главными судьями были Максим Сидоренко и Константин Оленин.