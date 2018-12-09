РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 9 дек. В подмосковном Дзержинском 8 декабря открыли памятник ветеранам локальных войн, он был установлен в центре благоустроенной площадки размером 10 на 10 метров, напротив храма Дмитрия Донского, сообщил на своей официальной странице в Instagram депутат местного совета Дмитрий Боков.

«В Дзержинском открыли памятник ветеранам локальных войн. «Павшим за Отечество. Вышедшим из огня. Идущим в бой», - гласит надпись на мраморной плите. Это дань памяти и уважения всем Солдатам и Офицерам России, которые во все времена, по зову ли сердца или по приказу шли в бой. До глубины души поражает сила духа этих людей и удивительная скромность. Они о себе и своих подвигах не любят рассказывать, так пусть этот мемориал напоминает, что есть в нашем Отечестве достойные Сыны», - написал Боков.

Ранее депутаты Дзержинского решили согласовать установку памятника за счет внебюджетных средств в сквере Ветеранов, который расположен неподалеку от храма в честь святого благоверного Великого князя Дмитрия Донского на улице Ленина.