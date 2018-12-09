РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 9 дек. В микрорайоне Климовск Подольска смонтировали линии уличного освещения вдоль тротуара на улице Серпуховская, сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск» в соцсети «ВКонтакте».

«В микрорайоне Климовск Подольска в рамках реализации программы «Светлый город» были смонтированы линии уличного освещения вдоль тротуара на улице Серпуховская и во дворе домов №№ 4,6 на улице Садовая»,- говорится в сообщении.

Также на текущей неделе была обустроена линия уличного освещения во дворе дома № 2 на улице Мичурина.