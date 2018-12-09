РИАМО - 9 дек. В столице на Волгоградском проспекте столкнулись шесть автомобилей, в дорожной аварии пострадали два человека, сообщил РИАМО в воскресенье сотрудник пресс-службы ГИБДД по Москве.



«В 06:40 на Волгоградском проспекте при съезде на Третье транспортное кольцо в сторону центра произошло столкновение шести автомобилей. В результате ДТП пострадали два человека», – сказал собеседник агентства.



Он добавили, что все причины и обстоятельства случившегося устанавливаются.

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