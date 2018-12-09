РИАМО - 9 дек. Комиссия по культуре и массовым коммуникациям Мосгордумы готова рассмотреть идею установки в столице памятника в честь правозащитницы Людмилы Алексеевой, которой не стало 8 декабря, пишет в воскресенье ТАСС.

«От сообщества, возможно, поступит предложение (увековечить ее память). Если будет доказательное представление, связанное с определенным местом, где она работала или жила, мы готовы его рассмотреть», – заявил председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.

Людмила Алексеева – старейшая российская правозащитница – скончалась в Москве на 92-м году жизни. Она была членом Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека, глава Московской Хельсинкской группы.

Она ушла из жизни после продолжительной болезни в палате московской городской клинической больницы №15.

Людмила Алексеева – российский общественный деятель, участница правозащитного движения в СССР и постсоветской России, одна из основателей (в 1976 году) Московской Хельсинкской группы, с 1996 года председатель МХГ. В 2002–2012 годах – член Комиссии по правам человека при президенте РФ (впоследствии преобразован в Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека).

Также она являлась одним из организаторов (ноябрь–декабрь 2004 года) и до 2008 года одним из трех сопредседателей Всероссийского гражданского конгресса.