РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 9 дек. Координаторы проекта «Территория спорта» Межрегионального общественного движения «Гражданский комитет России» Владислав Бернецкий и Артем Петухов провели тренировку для школьников в Люберцах 8 декабря в рамках акции ОНФ «Зарядка с чемпионом», сообщил «РИАМО в Люберцах» председатель Совета Межрегионального общественного движения «Гражданский Комитет России», член Регионального штаба ОНФ в Московской области Артур Шлыков.

«Мероприятие прошло в люберецком спортклубе «Гроза». Титулованные российские борцы Артем Петухов и Владислав Бернецкий сумели создать такую атмосферу занятия, при которой дети увлеченно и с достойным результатом выполнили многие упражнения по общефизической подготовке и растяжке. Чемпионы зажгли в детях живой и неподдельный интерес к единоборствам, да и в целом к физической культуре. Благодаря таким акциям в детском «полку» за здоровый образ жизни прибудет», - сказал Шлыков.

Он подчеркнул, что основная цель мероприятия - популяризация здорового и активного образа жизни среди подрастающего поколения, приобщение детей к спорту.

Владислав Бернецкий – мастер спорта по дзюдо, чемпион России по дзюдо, мастер спорта по самбо, бронзовый призер Кубка мира по самбо, 3-кратный чемпион мира. Артем Петухов – мастер спорта по самбо, мастер спорта по джиу-джитсу, чемпион России по джиу-джитсу и чемпион мира по бразильскому джиу-джитсу, мастер спорта международного класса по борьбе «грэпплинг».