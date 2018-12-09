РИАМО - 9 дек. Народный артист РСФСР Лев Лещенко рассказал о состоянии своего здоровья после госпитализации, певец отметил, что он в порядке и находится на обследовании, сообщает в воскресенье радиостанция «Говорит Москва».

Накануне артиста экстренно госпитализировали из московского концертного зала «Мир», артист почувствовал себя плохо за кулисами, ему вызвали скорую помощь. Лещенко должен был участвовать в финале Всероссийского конкурса «На Благо Мира».

«Все в порядке. Это обследование. Завтра буду на концерте Шаинского (концерт памяти Владимира Шаинского состоится 10 декабря – ред.)», – рассказал Лещенко.

Артист также уточнил, что госпитализация перед финалом конкурса «На благо мира» была запланирована.

«Профилактику делают. Все нормально. Ничего серьезного нет. Выступление мое не было сорвано», – уточнил певец.