РИАМО - 9 дек. Количество безработных в Московской области в октябре 2018 года по сравнению с августом 2018 года снизилось на 1,8%, по сравнению с октябрем 2017 года снижение составило 13,9%, следует из документа, размещенного на сайте Мособлстата.

«По данным министерства социального развития Московской области, на конец октября 2018 года официальный статус безработных получили более 17,7 тысячи человек. Численность безработных по сравнению с предыдущим периодом уменьшилась на 1,8%, или на 321 человека. Уровень официальной (или регистрируемой) безработицы на конец октября 2018 года составил 0,4% экономически активного населения. Пособие по безработице назначено 81,6% безработных», – говорится в сообщении.

На конец октября 2018 года за содействием в поисках подходящей работы обратилось 23695 человек, из них 50 человек – иностранные граждане и лица без гражданства, 23598 человек – незанятые граждане. Размеры трудоустройства безработных в октябре 2018 года были на 2,9% больше, чем в сентябре. Всего при содействии государственной службы занятости в январе-октябре 2018 года трудоустроены 22858 человек, из них безработных – 17547 человек, или 76,8%.

Заявленная работодателями потребность в работниках на конец октября 2018 года составила 56269 человек. При этом нагрузка не занятого трудовой деятельностью населения на одну заявленную вакансию составила 0,42 человека, что на 2,3% ниже показателя сентября 2018 года и на 23,6% ниже показателя октября 2017 года.

Численность рабочей силы (населения в возрасте 15 лет и старше) в Подмосковье в октябре 2018 года по итогам выборочного обследования рабочей силы составила 4,152 миллиона человек, при этом 4,048 миллиона человек квалифицировались как занятые экономической деятельностью и 104 тысячи человек – как безработные в соответствии с методологией Международной организации труда (МОТ), то есть не имели работы или доходного занятия, искали работу и были готовы приступить к ней в обследуемую неделю.