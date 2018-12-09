РИАМО - 9 дек. Объем промышленного производства в Московской области в январе-октябре 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017 года вырос на 9,7%, в октябре по сравнению с сентябрем 2018 года показатель увеличился на 5,8%, а по сравнению с октябрем 2017 года индекс промышленного производства в Подмосковье составил 106,3%, следует из документа, размещенного на сайте Мособлстата.

«Индекс промышленного производства в январе-октябре 2018 года по сравнению с январем-октябрем 2017 года составил 109,7%», – говорится в сообщении.

При этом в сегменте добычи полезных ископаемых промпроизводство за январь-октябрь 2018 года выросло на 9,4% в годовом выражении, в октябре в годовом исчислении отмечен рост на 2,6%, в месячном – снижение на 2,8%.

В обрабатывающих производствах показатель за январь-октябрь 2018 года вырос на 9,8%, в октябре в годовом исчислении отмечен рост на 6,4%, в месячном – на 5,5%.

В области обеспечения электрической энергией, газом и паром, кондиционирования воздуха за январь-октябрь 2018 года объем промпроизводства вырос на 1,6% против аналогичного показателя прошлого года, в октябре в годовом исчислении показатель не изменился, в месячном – вырос на 33,9%.

В сфере водоснабжения, водоотведения, организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений в январе-октябре 2018 года отмечено увеличение производства на 7,5%, в октябре в годовом исчислении наблюдается рост на 5,9%, а в месячном – на 7%.

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по «чистым» видам экономической деятельности, в сегменте добычи полезных ископаемых за 10 месяцев 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017 года вырос на 8,7%, до 11,65 миллиарда рублей, в обрабатывающих производствах – на 8,7%, до 1,96 триллиона рублей, в сегменте обеспечения электрической энергией, газом и паром, кондиционирования воздуха увеличился на 8,8%, до 234,3 миллиарда рублей, а в сегменте водоснабжения, водоотведения, организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений – на 10,7%, до 56,3 миллиарда рублей.

Оборот организаций в январе-октябре 2018 года по сравнению с аналогичным показателем 2017 года увеличился на 11,5% и составил 8,99 триллиона рублей (в фактических ценах).