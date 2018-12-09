РИАМО - 9 дек. В Московском регионе в воскресенье ожидается облачная погода, снегопад, начавшийся утром продолжится до утра понедельника, сообщается на сайте «Метеовести».

«В ближайшие один-два часа снег начнется и в столице. Он будет идти с небольшими перерывами практически в течение суток, до утренних часов понедельника. Однако экстремальных осадков не принесет. Сегодня в течение дня в Москве выпадет 3–5 миллиметров небесной влаги, и еще примерно столько выпадет в течение ночи», – говорится в сообщении.

Снегопад будет сопровождаться ростом температуры. К вечеру в Москве потеплеет до минус 1 – минус 3 градусов, а в ночь на понедельник возможны оттепели.

При этом синоптики предупреждают, что на дорогах и тротуарах скользко и снежно.

Ветер в регионе будет юго-восточного направления со скоростью 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 743 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность около 80%.

Синоптики отмечают, что в столице и ее окрестностях атмосферное давление продолжит падать и будет уже ниже нормы. Погода ожидается пасмурная и со снегом, что увеличит относительную влажность воздуха. Температура воздуха окажется на 2-3 градуса ниже климатической нормы.