РИАМО - 9 дек. В Москве местная жительница предложила запретить сдавать квартиру в жилом доме семьям с детьми, болеющим раком, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Жительница Москвы призвала запретить сдачу квартиры в жилом доме семьям с онкобольными детьми. <…> Женщина уже начала сбор подписей среди жильцов многоквартирного дома, в котором она проживает. Жительница дома также написала петицию в Роспотребнадзор, назвав рак «заразным инфекционным заболеванием», – говорится в сообщении.

По ее словам, в подъезде, где она проживает, не должно быть онкодиспансера, раковой больницы, в связи с чем она начала сбор подписей.

Координатор благотворительного фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам» Наталья Машкова планирует провести с жителями дома разъяснительную беседу и объяснить, что рак не является заразной болезнью.