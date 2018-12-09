РИАМО - 9 дек. Народного артиста РСФСР Льва Лещенко экстренно госпитализировали из московского концертного зала «Мир», артист почувствовал себя плохо за кулисами, сообщает в воскресенье Народного артиста РСФСР Льва Лещенко экстренно госпитализировали из московского концертного зала «Мир», артист почувствовал себя плохо за кулисами, сообщает в воскресенье Дни.ру

«Лев Лещенко был экстренно госпитализирован из столичного концертного зала «Мир», где должен был принять участие в финале Всероссийского конкурса «На Благо Мира». Это премия за доброту в искусстве, благотворительный проект, направленный на улучшение культурной и духовной атмосферы в обществе», – говорится в сообщении.

Ранее у 76-летнего артиста уже были проблемы со здоровьем. В 2014 году его госпитализировали со сцены. После чего израильские врачи поставили ему диагноз – «межпозвоночная грыжа шейного отдела». Последствия болезни могут быть серьезными, если ее не лечить. Певцу сделали операцию – удалили грыжу и вставили имплант.