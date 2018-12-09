РИАМО - 9 дек. Денежные доходы жителей Московской области в расчете на душу населения в сентябре 2018 года по сравнению с тем же периодом 2017 года выросли на 4,6% и составили около 42 тысяч рублей, следует из отчета, размещенного на сайте Мособлстата.

«В сентябре 2018 года в расчете на душу населения денежные доходы составили 41939,7 рубля, расходы – 38597,3 рубля. По сравнению с сентябрем 2017 года, среднедушевые номинальные денежные доходы в сентябре 2018 года увеличились на 4,6%. Среднедушевые номинальные денежные расходы в сентябре 2018 года по сравнению с сентябрем 2017 года увеличились на 7%», – говорится в сообщении.

За январь-сентябрь 2018 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года с учетом единовременной выплаты (ЕВ) 2017 года среднедушевые номинальные денежные доходы увеличились на 4,5%, расходы - на 7,2%. Среднедушевые номинальные денежные без учета ЕВ увеличились на 4,9%.

Реальные денежные доходы в расчете на душу населения (доходы, скорректированные на индекс потребительских цен) в августе 2018 года по сравнению с августом 2017 года увеличились на 4,5%. Реальные денежные расходы в расчете на душу населения в августе 2018 года по сравнению с августом 2017 года увеличились на 2,5%.

За январь-август 2018 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года с учетом ЕВ-2017 среднедушевые реальные денежные доходы увеличились на 0,9%, расходы - на 3,5%. По сравнению с январем-августом 2017 года, рассчитанным без учета ЕВ-2017, среднедушевые реальные денежные доходы за январь-август 2018 года увеличились на 1,3%.

Реальные денежные доходы в расчете на душу населения (доходы, скорректированные на индекс потребительских цен) в сентябре 2018 года по сравнению с сентябрем 2017 года уменьшились на 0,2%, реальные денежные расходы увеличились на 2,1%.

Реальные располагаемые денежные доходы в расчете на душу населения (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен) в сентябре 2018 года по сравнению с сентябрем 2017 года уменьшились на 0,7%.

Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в сентябре 2018 года составила 49900,5 рубля и по сравнению с августом 2018 года увеличилась на 4,3%, по сравнению с сентябрем 2017 года - на 9,5%.

Реальная заработная плата, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен, в сентябре 2018 года увеличилась по сравнению с августом 2018 года на 4,5%, по сравнению с сентябрем 2017 года - на 5%.

По данным Мособлстата, в Подмосковье в сентябре 2018 года зафиксирована нулевая инфляция. По данным Росстата, в сентябре 2018 года в целом по России индекс потребительских цен составил 100,2%, с начала года – 102,5% (в сентябре 2017 года – 99,9%, с начала года – 101,7%).