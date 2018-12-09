РИАМО - 9 дек. Трое неизвестных напали на мужчину в центре столицы, угрожая ему предметом, похожим на нож, нанесли ему удары и похитили 56 тысяч рублей, сообщил РИАМО в воскресенье сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Москве.



Сообщение о разбое поступило от пострадавшего – мужчины 1983 года рождения, работающем курьером. Кража произошла по адресу: улица 4-я Тверская-Ямская, дом 33.



«Установлено, что 6 декабря в 22:00 во дворе дома по указанному адресу трое неизвестных, угрожая пострадавшему предметом, похожим на нож, открыто похитили 56 тысяч рублей (выручка за заказы), нанесли удары в затылочную область, затем скрылись», – говорится в сообщении.

Пострадавшего госпитализировали с ушибами мягких тканей головы. Возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ «Разбой».