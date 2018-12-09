РИАМО - 9 дек. В Москве и Подмосковье в воскресенье ожидается облачная погода, временами будет идти снег, температура воздуха опустится до минус 6 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Предстоящим днем столичный регион будет находиться в зоне влияния атмосферного фронта. Ожидается облачная погода, временами будет идти снег. Максимальная температура воздуха в Москве минус 4 – минус 2, по области минус 6 – минус 1 градус», - говорится в сообщении.

Ветер будет дуть юго-восточного направления со скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 743 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность около 80%.

Синоптики отмечают, что в столице и ее окрестностях атмосферное давление продолжит падать и будет уже ниже нормы. Погода ожидается пасмурная и со снегом, что увеличит относительную влажность воздуха. Температура воздуха окажется на 2-3 градуса ниже климатической нормы.

«Для метеозависимых людей колебания метеопараметров являются нагрузочными и могут усилить метеопатические реакции. У тех, кто страдает сосудистыми нарушениями, нейроциркуляторной астенией, мигренью при таких условиях погоды может отмечаться ухудшение самочувствия, появление общей слабости, усиление головных и сердечных болей, «скачки» артериального давления. Возможно обострение различных хронических недугов», - добавляется в материале.