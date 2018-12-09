РИАМО - 9 дек. Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования родным и близким председателя Московской Хельсинской группы Людмилы Алексеевой, которая скончалась 8 декабря на 92-м году жизни, сообщается на сайте столичного мэра.

«С чувством глубокой скорби узнал о кончине председателя Московской Хельсинской группы Людмилы Михайловны Алексеевой. Всю свою долгую жизнь она посвятила защите прав и свобод человека», - говорится в телеграмме от имени Собянина.

По мнению столичного градоначальника, все, кто знал Алексееву, уважали и ценили ее за глубокую приверженность идеалам правозащитного движения, жажду справедливости, порядочность и несгибаемую силу духа.

«Имя Людмилы Алексеевой войдет в историю борьбы за права человека, а светлая память о ней навсегда сохранится в сердцах людей, разделяющих ее идеалы», - написал Собянин.

Людмила Алексеева— российский общественный деятель, участница правозащитного движения в СССР и постсоветской России, одна из основателей (в 1976 году) Московской Хельсинкской группы, с 1996 года председатель МХГ. В 2002-2012 годах — член Комиссии по правам человека при президенте РФ (впоследствии преобразован в Совет при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека).

Также она являлась одним из организаторов (ноябрь-декабрь 2004 года) и до 2008 года одним из трех сопредседателей Всероссийского гражданского конгресса.