РИАМО – 8 дек. В Москве на улице Автомоторной столкнулись три автомобиля, в дорожной аварии никто не пострадал, сообщил РИАМО в субботу сотрудник пресс-службы ГИБДД ГУ МВД РФ по столице.

«В районе улицы Автомоторной, дом 3 произошло столкновение трех автомобилей, пострадавших нет, возгорания на месте аварии не было», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что все обстоятельства дорожной аварии выясняются.