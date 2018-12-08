РИАМО - 8 дек. В столичной больнице в субботу скончалась старейшая российская правозащитница Людмила Алексеева, ей был 91 год, сообщается на сайте Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).

«Сегодня в Москве на 92-м году жизни скончалась старейшая российская правозащитница Людмила Михайловна Алексеева, член Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека, глава Московской Хельсинкской группы», - говорится в сообщении.

Она ушла из жизни сегодня вечером в палате московской городской клинической больницы №15, которую очень любила. Она говорила, что там работают святые люди, и они отвечали ей взаимностью.

«Она не первый раз попадала в эту больницу, врачи не раз спасали Людмилу Михайловну в самых тяжелых ситуациях, но бывают такие ситуации, когда врачи бессильны. Именно так и случилось сегодня в 19:30», - уточняется на сайте.

Ее дело будет продолжать и Московская Хельсинкская группа, и Совет при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека, и все правозащитное сообщество России.

«В последнее время ей было уже трудно справляться с болезнью, но дух ее как всегда был гораздо крепче тела и гораздо сильнее любых болезней. Еще вчера и позавчера она давала поручения своей помощнице Лене Блиновой, и эти поручения касались помощи другим людям. Она оставалась правозащитником до последних мгновений. <…> Это страшная потеря для всего правозащитного движения России», - сказал глава СПЧ Михаил Федотов.

Людмила Алексеева— российский общественный деятель, участница правозащитного движения в СССР и постсоветской России, одна из основателей (в 1976 году) Московской Хельсинкской группы, с 1996 года председатель МХГ. В 2002-2012 годах — член Комиссии по правам человека при президенте РФ (впоследствии преобразован в Совет при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека).

Также она являлась одним из организаторов (ноябрь-декабрь 2004 года) и до 2008 года одним из трёх сопредседателей Всероссийского гражданского конгресса.