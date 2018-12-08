РИАМО - 8 дек. В латвийской Сигулде проходит I этап Кубка мира по скелетону, в составе сборной России на соревнованиях выступал представитель Подмосковья Никита Трегубов, который одержал победу, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта региона.

«По итогам двух заездов саночник показал победное время. С результатом 1 минута 41,87 секунды Трегубов занял первое место. Вторым стал латвиец Мартинс Дукур (+0,37), бронзовый результат показал Юн Сон Бин (+0,53) из Южной Кореи», - говорится в сообщении.

Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков отметил, что Трегубов уже давно зарекомендовал себя как фаворит соревнований по скелетону любого уровня.

«Помимо регулярных побед и призовых мест, в памяти свежи зимние Игры в Пхенчхане, где Трегубов стал серебряным призером. Всегда отрадно смотреть на то, как спортсмен после таких высоких достижений не теряет мотивации и от раза к разу прогрессирует. Считаю, что у Никиты это блестяще получается», - добавил Терюшков.