РИАМО - 8 дек. С 10 декабря по 31 января восточный вестибюль станции «Кузьминки» Таганско-Краснопресненской линии московского метро будет работать только на вход, сообщается на сайте столичной подземки.

«Для ремонта эскалатора с 10 декабря по 31 января восточный вестибюль станции «Кузьминки» (со стороны улицы Зеленодольская) будет работать только для входа пассажиров. Выйти в город со станции можно будет через противоположный, западный вестибюль (со стороны улицы Жигулевская)», - говорится в сообщении.

Во время работ одна из двух лент эскалатора будет остановлена. Ежедневно станцией «Кузьминки» пользуются более 75 тысяч человек. Это в два раза больше, чем общая вместимость арены спортивного комплекса «Олимпийский». Решение об изменении режима работы вестибюлей было принято, чтобы пассажиры комфортно могли заходить на станцию и подниматься в город.

Ремонт эскалатора завершат 31 января. За два месяца сотрудники метро проведут комплекс работ по замене аварийного тормоза. Эта важная деталь обеспечивает безопасность пассажиров. Аварийный тормоз может предотвратить любую нештатную ситуацию.

«Приносим извинения за временные неудобства. Узнать о других ограничениях на станциях, связанных с ремонтом, можно на официальном сайте метрополитена в разделе «График ремонтов», - заключается на сайте.