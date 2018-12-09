РИАМО - 9 дек. С воскресенья начнет действовать новое расписание для всех направлений, на которых курсируют электропоезда Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК), говорится в сообщении пресс-службы АО «Центральная ППК».

«Будут скорректированы время отправления электричек, режим остановок и маршруты. На некоторых направлениях назначат новые электропоезда», – говорится в сообщении пресс-службы АО «Центральная ППК».

Как отмечается в материале, в частности, маршруты четырех электропоездов продлены на участке Нахабино – Новоиерусалимская. С 9 декабря экспрессы не будут останавливаться на станции «Красный Строитель».

Также с этого времени все электропоезда 6000-й нумерации будут делать остановку на «Новохохловской».

Подробнее ознакомиться с актуальным расписанием пригородных поездов можно на официальном сайте компании, на железнодорожных станциях и остановочных пунктах, а также в мобильном приложении «Расписание и билеты ЦППК». Приложение доступно в AppStore и Google Play.