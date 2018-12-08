РИАМО - 8 дек. Северный вестибюль станции Московского метрополитена «Марьино» закрыли для проведения ремонта с 22:00 8 декабря, южный вестибюль продолжит свою работу в обычном режиме, сообщается на сайте столичной подземки.

«С 22:00 8 декабря до открытия метрополитена 9 декабря для пассажиров будет закрыт северный вестибюль станции «Марьино» (со стороны последнего вагона из центра, выход к Новомарьинской улице). Для входа и выхода в город будет работать южный вестибюль», - говорится в сообщении.

Московский метрополитен приносит пассажирам извинения за доставленные неудобства.