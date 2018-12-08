РИАМО – 8 дек. В столице 9 декабря может выпасть до 5 миллиметров осадков, что составляет почти 9% от месячной нормы, сообщил РИАМО в субботу ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Завтра выпадет около 4-5 миллиметров осадков, а снежный покров подрастет с нынешних 14 сантиметров до 18 сантиметров. Это как раз климатическая норма, которая положена в канун Нового года, то есть снег будет с запасом на три недели вперед», - сказал Тишковец.

Он отметил, что снегопад в Москве начнется с завтрашнего утра и продлится до конца дня.

«Температурный фон завтра будет очень хорошим. Днем будет минус 2 – минус 7 градусов, к вечеру начнется потепление. Погода хорошая для прогулок, снеговиков, лыжных гонок и так далее. Будет роскошная по зимнему погода», - добавил Тишковец.

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