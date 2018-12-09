РИАМО - 9 дек. Между столицей и Ижевском с воскресенья запустят двухэтажные поезда, это стало возможным благодаря развитию инфраструктуры на Белорусском и Курском направлениях МЖД, говорится в сообщении пресс-службы Московской железной дороги.

«С 9 декабря на сети российских железных дорог начнет действовать новый график движения поездов. Между Москвой и Ижевском начнут курсировать двухэтажные поезда, Великий Новгород и Нижний Новгород впервые свяжет прямой поезд, а в графике 2018-2019 годов на Московской железной дороге увеличится количество пригородных поездов», – отмечается в сообщении.

В пригородном железнодорожном сообщении основное увеличение в новом графике в Мосузле на тех направлениях, где в рамках инвестиционной программы ОАО «РЖД» были реализованы новые транспортные проекты за счет развития инфраструктуры – на Белорусском и Курском.

«Также количество рейсов электричек увеличится на Казанском, Павелецком, Рижском, Горьковском и Киевском направлениях МЖД», – перечисляется в материале.

Также изменения затронут межрегиональные маршруты. Например, между Москвой и Смоленском начнет курсировать сдвоенная «Ласточка» из десяти вагонов.

«Столицу и Новозыбков свяжет ежедневный прямой поезд, который улучшит транспортную доступность нескольких районов Брянской области», – уточняется в сообщении.

Новые маршруты также свяжут Москву с Тамбовом, Муромом, Липецком, Казанью, Вологдой, Иваново и Старым Осколом.

«С более подробными изменениями в расписании поездов можно ознакомиться на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам»», – заключается в пресс-релизе.