РИАМО - 8 дек. В американском видеосервисе Netflix заявили, что новый аниме-сериал «Призрак в доспехах» выйдет на экраны в 2020 году, сообщает Газета.ru.

«Пост сопровождается изображением главной героини одноименной манги Мотоко Кусанаги», - говорится в сообщении.

Режиссерами нового аниме станут Синдзи Арамаки («Яблочное зернышко») и работавший над сериалом «Призрак в доспехах: Синдром одиночки» Кэндзи Камияма.

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