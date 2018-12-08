РИАМО - 8 дек. В американском видеосервисе Netflix заявили, что новый аниме-сериал «Призрак в доспехах» выйдет на экраны в 2020 году, сообщает Газета.ru.
«Пост сопровождается изображением главной героини одноименной манги Мотоко Кусанаги», - говорится в сообщении.
Режиссерами нового аниме станут Синдзи Арамаки («Яблочное зернышко») и работавший над сериалом «Призрак в доспехах: Синдром одиночки» Кэндзи Камияма.
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YES, A NEW GHOST IN THE SHELL ANIME IS COMING.— NX (@NXOnNetflix) 8 декабря 2018 г.
Ghost in the Shell: SAC_2045 will be directed by Appleseed’s Shinji Aramaki and Ghost in the Shell: Stand Alone Complex’s Kenji Kamiyama. On @Netflix in 2020!
*desire to explore the true meaning of human consciousness intensifies* pic.twitter.com/MgKzX2KydQ
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