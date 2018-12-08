РИАМО - 8 дек. Московский «Локомотив» на своем поле одержал волевую победу над «Оренбургом» благодаря дублю Джефферсона Фарфана, сообщает Газета.ru.

«Звучит финальный свисток. «Локомотив» вытерпел, дождался своего шанса и перевернул ход неудачно складывавшегося матча, сумев вырвать победу. 28 очков набирают «железнодорожники» за 17 туров, сыгранные перед зимней паузой, и занимают четвертое место», - говорится в сообщении.

Первый мяч в игре забили игрок «Оренбурга» Деспотович, но во втором тайме Фарфан закатил в ворота гостей два мяча.

Игра прошла на стадионе «РЖД Арена». Главный судья - Кирилл Левников (Санкт-Петербург, Россия).

Следующая игра «Локомотива пройдет 11 декабря. Столичный клуб встретиться на выезде с командой «Шальке» в матче Лиге чемпионов.