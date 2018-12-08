РИАМО - 8 дек. Более 10 тысяч специалистов в различных областях медицины и здравоохранения приняли участие в XVII ассамблее «Здоровье Москвы», в рамках программы наградили лучших медработников столицы, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

В Экспоцентре завершилась XVII ассамблея «Здоровье Москвы». В ней приняли участие более 10 тысяч специалистов в различных областях медицины и здравоохранения. Научная программа этого года включала свыше 80 секционных заседаний. В своем обращении к участникам ассамблеи, мэр Москвы Сергей Собянин высоко оценил вклад врачей в укрепление здоровья москвичей и развитие системы здравоохранения.

«На ассамблее наградили победителей ежегодного фестиваля «Формула жизни». Ими стали медицинские работники, признанные лучшими в различных врачебных и сестринских номинациях, а также в ряде профессиональных конкурсов, таких как «Московская медицинская династия», «За верность профессии», «Сестра милосердия», «Лидер-наставник» и «Человек года в здравоохранении», - говорится в сообщении.

Лауреатов чествовали в 81 номинации. Им были вручены памятные призы и дипломы.

Победу в номинации «Главный врач» одержал руководитель детской городской клинической больницы имени З.А. Башляевой Исмаил Османов. Лучшим главным внештатным специалистом департамента здравоохранения Москвы назвали директора Научно-исследовательского клинического института (НИКИ) оториноларингологии имени Л.И. Свержевского Андрея Крюкова.

В номинации «Московская медицинская династия» наградили заведующую отделением городской поликлиники №166 Светлану Аскерко. Сразу двух медиков отметили в номинации «За верность профессии» - главного внештатного специалиста департамента здравоохранения Москвы по офтальмологии Ларису Мошетову и старшего научного сотрудника НИКИ оториноларингологии имени Л.И. Свержевского Веру Кунельскую.

В одноименной сестринской номинации награду вручили старшей медицинской сестре отделения нейрохирургии НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского Татьяне Бадаевой. «Сестрой милосердия» объявили Елену Кондрашину, работающую в процедурной Московского центра паллиативной помощи детям Научно-практического центра специализированной медицинской помощи детям имени В.Ф. Войно-Ясенецкого.

Директор НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского Сергей Петриков стал лауреатом в специальной номинации «Человек года в здравоохранении», а «Лидером-наставником» — президент ГКБ №31 Георгий Голухов.

Победу в номинации «Лучший молодой врач года» одержали хирург детской ГКБ №13 имени Н.Ф. Филатова Александр Смолянкин, терапевт ГКБ имени И.В. Давыдовского Анна Калинская, педиатр НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Екатерина Фуфаева, акушер-гинеколог Лола Джохадзе (НИИ организации здравоохранения и медицинского менеджмента городского департамента здравоохранения) и эндоскопист ГКБ имени Ф.И. Иноземцева Александр Вербовский.

Молодых врачей не только поощрили материально, но и предоставили им возможность пройти стажировку за границей.

На форуме также обсудили внедрение и совершенствование принципов пациентоориентированности в медицинских организациях, использование новых электронных сервисов в стационарах и поликлиниках, развитие системы ранней диагностики социально значимых заболеваний.

Несколько заседаний посвятили вопросам развития сестринского дела в поликлинике и стационаре.

Кроме того, все желающие смогли пройти теоретическую часть добровольных оценочных процедур на получение статуса «московский врач». В них приняли участие 147 специалистов, из которых 25 успешно прошли все испытания.