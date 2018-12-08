РИАМО - 8 дек. Пожарные потушили возгорание в квартире жилого дома в Боровском проезде в Москве, в результате ЧП спасли одного человека, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС РФ по столице.

В субботу в 18:33 в оперативную дежурную смену центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Москве поступило сообщение о возгорании по адресу: Боровский проезд, дом 14.

«Пожарно-спасательные подразделения оперативно прибыли к месту загорания. В одной из квартир жилого дома происходило загорание личных вещей на площади 1 квадратный метр. Принятыми мерами в 18:41 загорание было ликвидировано», - отмечается в материале.

В ходе тушения пожара из горящей квартиры был спасен один человек. Для ликвидации пожара были задействованы пять единиц техники.