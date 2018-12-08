РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 8 дек. В Подольском краеведческом музее 23 декабря пройдет марафон краеведческих документальных фильмов режиссера Вячеслава Ерохина, вход бесплатный, сообщается в группе «Подольский краеведческий музей» в соцсети «ВКонтакте».

«Туристско-информационный центр приглашает 23 декабря в Подольский краеведческий музей подольчан и гостей Подольска на марафон документальных фильмов режиссера Вячеслава Ерохина, рассказывающих об истории края. Марафон начнется в 13:00 с фильма «Закубань». В нем рассказывается о происхождении названия микрорайона Красная горка. Вход бесплатный. Музей находится по адресу: Советская площадь, дом №7», – отмечается в сообщении.

В фильме говорится о том, что Красная горка – старинное славянское понятие, имеющее глубокий смысл. Славяне верили, что у каждого человека есть свое родовое угорье «красная горка», где покоятся души предков. Позднее в таких местах воздвигали Божии храмы, а на Радоницу (Ра́дуни́цу) на «красных горках» устраивали тризны в память о покойных родственниках. Фильм снят в 1996 году, его продолжительность составляет 16 минут.

В 13:30 начнется показ фильма «Соборная площадь» 1998 года продолжительностью 30 минут. В нем рассказывается о сквере имени Карла Маркса. До Октябрьского переворота он представлял собой большую по тем временам площадь, носившую название Соборная.

Завершится марафон в 14:00 фильмом «Были и тайны Дубровиц» 2003 года продолжительностью 25 минут. В нем раскрывается загадка одного из самых красивых храмов Подмосковья – Знамения Пресвятой Богородицы в Дубровицах. Его история связана с рыцарскими орденами и тайными обществами Запада, чьи представители сумели легализоваться в России благодаря духовному падению общества.