РИАМО - 8 дек. В первом этапе Кубка мира по биатлону сборную России представляли шесть спортсменок, три из них вошли в топ-15 по итогам соревнований, сообщает Газета.ru.

В Поклюке проходил женский спринт на 7,5 километров в рамках первого этапа Кубка мира по биатлону. Сборную России представляли Екатерина Юрлова-Перхт, Ульяна Кайшева, Ирина Старых, Валерия Васнецова, Евгения Павлова и Маргарита Васильева.

«Завершилась гонка. Победила Кайса Мякяряйнен, вторая — Доротея Вирер, третья — Жюстин Бреза. Павлова заняла восьмое место с отставанием в 53,6 от финской спортсменки. У Старых — 12-я позиция, У Васильевой — 13-я», - говорится в сообщении.

Васнецова финишировала на 21-й позиции, Юрлова-Перхт стала 48-й, у Кайшевой — 70-е место в спринте.