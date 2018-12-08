РИАМО - 8 дек. До 28 февраля на 50-м километре МКАД частично ограничили движение транспорта из-за ремонтных работ на развязке, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«На 50-м километре Московской кольцевой автодороги до 28 февраля частично ограничено движение. Это связано с ремонтными работами на транспортной развязке в районе пересечения улицы Генерала Дорохова и МКАД», - говорится в сообщении.

Также 16 декабря движение на участке перекроют полностью. Это произойдет с 01:30 до 04:30. Для автомобилистов будет организован временный объезд.