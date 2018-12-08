РИАМО - 8 дек. Принятие этического кодекса партии «Единая Россия» является следствием ее развития и становления, сообщила журналистам секретарь Московского областного регионального отделения партии Лидия Антонова.

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев поддержал предложение внести в устав «Единой России» этические нормы для членов партии.

«Я думаю, что каждая заповедь (партийная - ред.) важна. Этот очень строгий подход на этом съезде партии к личности каждого партийца. Я думаю, что это очень важно, потому что партия прошла уже этап своего роста, развития, сделано много, надо еще больше сделать. И вот не случайно на этом новом этапе, когда после таких больших победных выборов во многих регионах, главных выборов страны, именно вопрос заострен на этической норме», - сказала Антонова.

Она пояснила, что это правильно, потому что членов партии судят, в том числе и по поступкам.

«А поступок, фактически, это твое внутреннее лицо. Поэтому я думаю, что каждая заповедь очень важна и на самом деле, наверное, очень непросто соответствовать тому, что прописано в этом кодексе», - добавила Антонова.

По ее словам, о членстве в «Единой России» нужно помнить постоянно. В каждом своем поступке, в каждом своем деле необходимо осознавать себя частью партии.

«У человека может быть личное мнение, но, если он член партии, конечно, в идеале хорошо бы работать так, чтобы личное мнение совпадало с мнением всей партии. А если оно не совпадает по какой-то причине, то значит мы где-то не доработали, значит мы либо не сделали, либо не смогли убедить. Поэтому я думаю, что сегодня очень важный этап, что мы приняли это положение», - заключила Антонова.

В субботу в «Крокус Экспо» в подмосковном Красногорске проходит второй день работы XVIII съезда партии «Единая Россия». В пленарном заседании принимают участие президент РФ Владимир Путин, председатель правительства РФ Дмитрий Медведев, федеральные и региональные чиновники, в том числе губернатор Московской области Андрей Воробьев. На заседании собралось более 700 делегатов.