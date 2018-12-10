РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 10 дек. В Доме культуры «Металлург» микрорайона Львовский Подольска с понедельника будет проходить благотворительная акция «Подари мечту «особенным» детям», все желающие смогут купить подарки, которые Дед Мороз потом привезет детям-инвалидам домой, сообщается на сайте ДК.

«В фойе Дома культуры «Металлург» Подольска с 10 по 28 декабря будет стоять елочка, украшенная письмами Деду Морозу от особенных деток (детей-инвалидов). Все желающие смогут прочитать письма и осуществить мечту одного из таких детей, купив подарок, который указан в письме», – говорится в сообщении.

В завершение благотворительной акции Дед Мороз привезет каждому ребенку подарок домой.

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