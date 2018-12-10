РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 10 дек. В подмосковном Подольске с понедельника будет работать выставка-конкурс поделок для елки из вторсырья «Елки сказочный наряд», сообщается в группе «МУ Молодежный Центр «Ровесник» в соцсети «ВКонтакте».

«В молодежном центре «Ровесник» Подольска с 10 по 13 декабря будет проводиться выставка-конкурс поделок для елки из вторсырья под названием «Елки сказочный наряд»», – говорится в сообщении.

Мероприятие проведут по адресу: улица Сосновая, дом №10.

Как провести зиму в Подмосковье>>