РИАМО - 8 дек. Столичные власти ожидают в 2019 году в два раза увеличить число участников акции «День без турникетов», во время которой жители могут познакомиться с работой столичных предприятий, сообщает ТАСС.

«В этом году за пять акций у нас прошло 120 компаний и порядка 50 тысяч жителей города, в следующем году мы хотим планку поднять в два раза больше. Будем стараться привлекать больше компаний, делать больше новых форматов», - сказал глава департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.

Он призвал предприятия города активнее участвовать в акции, а москвичей активнее голосовать за конкретные форматы мероприятия и предлагать предприятия, которые они хотели бы посмотреть.

«Эта акция дала нам новый подход для формирования компаний Москвы. Мы сделали акцент на небольшие компании, на инновационные компании, это IT, медиа компании, крафтовое производство. Хотим показать не только крупные предприятия, которые показывали в прошлые года, но и малый и средний бизнес, который тоже создает свой продукт», - отметил Фурсин.

Глава департамента добавил, что в следующих акциях могут принять участие киностудии, типографии и издательства.

По его мнению, самым необычным мероприятием акции станет квест в образовательном комплексе «Техноград». Подобный формат в акции проводится впервые.

Акция «День без турникетов» проходит в столице с 2012 года, тогда на восьми предприятиях побывали около 600 человек. Последняя акция состоялась в октябре, в ней приняли участие почти 10 тысяч человек и около 50 предприятий.

В ее рамках участники могут познакомиться с историей столичной промышленности, узнать о ее современных достижениях. На некоторых предприятиях есть возможность поучаствовать в производственном процессе - собрать микросхемы, мебель, испечь пирожные, изготовить конфеты или мороженое.